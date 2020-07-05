BMW Fabrikası Personelini Karsan Jest EV taşıyor Karsan, Almanya’da personel taşımacılığı alanında hizmet veren Stanglmeier şirketine bir adet Jest Electric aracını teslim etti.

Karsan, Almanya'da personel taşımacılığı alanında hizmet veren Stanglmeier şirketine bir adet Jest Electric aracını teslim etti.

Karsan'ın Almanya bayisi Quantron tarafından gerçekleşen teslimatla Jest EV, dünyaca ünlü Alman otomotiv üreticisi BMW'nin Münih'teki tesisi içerisinde, personel taşınmasında kullanılmak üzere tercih edildi.

Stanglmeier şirketinden ilgili yetkililere araçla ilgili teknik ve sürüş eğitimlerinin de Karsan bayisi Quantron tarafından verilmesinin ardından Jest EV, elektrikli yapısıyla BMW fabrikası içerisinde çevreci taşıma operasyonlarına imza atmaya başladı.

Jest Electric

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunan Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemine sahip.

Kaynak: Carmedya.com