BM Yemen Özel Temsilcisi, Suud petrol tesislerine yapılan saldırıdan endişeli

14.09.2019 20:18

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi isyancılarının üstlendiği iddia edilen Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine yönelik saldırı konusunda "son derece endişeli" olduğunu bildirdi.

Griffiths yaptığı yazılı açıklamada, bütün partileri "bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan, mevcut kırılgan durumu zorlaştıran ve BM liderliğindeki politikayı tehlikeye atan bu tür olayları önleme" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açmakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA