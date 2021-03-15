BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: "Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz"
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: "Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz"

15.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:17
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen:

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda hepimiz Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda hepimiz Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz." dedi.

Pedersen, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra BM Cenevre Ofisi ve New York'ta görev yapan uluslararası gazetecilere yönelik video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineleyen Pedersen, İdlib'deki durumun 1 yıldan fazla süredir "nispeten sakin" olduğunu belirtti.

Pedersen, "nispi sakinliğe rağmen bölgenin son derece kırılgan" olduğunu belirterek, çatışmaların yeninden başlamaması için taraflara uyarıda bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olma özelliğini sürdürüyor. Uluslararası topluma ve özellikle de Avrupa Birliği'ne (Türkiye'ye bu konuda destek verilmesi konusunda) bir çağrı yapacak mısınız?" sorusuna Pedersen, şu yanıtı verdi:

"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda hepimiz Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz. BM ailesinin de yaptıkları için Türkiye'ye minnettarlığını ifade ettiğini biliyorum."

Pedersen ayrıca, Suriyeli mültecilere giden büyük miktarda insani yardımın aslında Türkiye'ye gittiğine inandığını belirterek, "Ama eminim bu konuda ele alınabilecek konular vardır." ifadesini kullandı.

Bu ay sonunda Brüksel'de Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir konferans düzenleneceğini belirten Pedersen, bu konferansta Türkiye'deki mültecilere de yardımda bulunulacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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