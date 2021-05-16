BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı