BM Genel Kurulu'nda Ceo'lar Covid-19 sonrası için ortak bildiri açıkladı Birleşmiş Milletler'in 75. yıldönümünün öncesinde UN Global Compact, tüm şirketleri küresel riskler karşısında uluslararası işbirliğine ve kapsayıcı çok taraflılığa destek olmaya çağırdı.

Bu çağrıya yanıt veren 100'den fazla ülkeden 1.000'den fazla CEO, "Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"ni (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) imzalayarak Birleşmiş Milletler'e ve kapsayıcı çok taraflılığa desteklerini beyan etti.

Birleşmiş Milletler 75. Yıl anma etkinlikleri kapsamında 21 Eylül tarihinde düzenlenen BM Özel Sektör Forumu'nda açıklanan bildiriyle CEO'lar: "Biz iş insanları olarak barış, adalet ve güçlü kurumların, kuruluşlarımızın uzun vadeli devamlılığı için yararlı olduğunu ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesi'nin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın başarının temelini oluşturduğunun farkındayız. Daha iyi bir dünya için birlikteyiz " mesajını verdi.

UN Global Compact CEO'su Sanda Ojiambo bildiri hakkında şöyle konuştu: "Bu bildiri kapsayıcı çok taraflılığın artık tüm dünyada yankılanacağının bir taahhütüdür. Değişen koşullara uyum sağlamak için işbirliklerinin sınırları, sektörleri ve kuşakları aşmalıdır. Bildiriyi yayınlandıktan sonra 1 ay içerisinde hemen hemen tüm sektörlerden ve bölgelerden 1.000'in üzerinde CEO imzasını attı. UN Global Compact olarak dünya için bu çok önemli zamanda işbirliklerine olan bağlılıklarını için herkese teşekkür ediyoruz."

Türkiye'deki Şirketlerden Bildiri'ye Destek

"Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi"ne Türkiye'deki şirketlerden de büyük bir destek geldi. Türkiye'den UN Global Compact imzacısı 45 şirketin CEO'su Bildiri'nin altına imza atarak küresel işbirliğine dahil olduklarını beyan ettiler.

BM Genel Kurul'u bünyesinde gerçekleştirilen oturumlarda Global Compact Türkiye'den temsilciler yer aldı

UN Global Compact, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında 21-23 Eylül'de #UnitingBusiness LIVE mottosuyla Private Sector Forum, Global Impact Forum ve SDG Business Forum'u düzenledi. Global Compact Türkiye düzenlediği ve yer aldığı oturumlarla dünyanın her yerinden hükümet, sivil toplum, akademi, iş dünyası ve sürdürülebilirlik liderlerini bir araya getiren etkinliklerde temsil edildi.

"İlke Temelli Emisyon Azaltımları: Global Compact Yerel Ağları En İyi Uygulamalarını Paylaşıyor" oturumunda Bolivya, Türkiye, İspanya ve Sri Lanka'dan iş dünyası liderleri bir araya geldi. Panellerde COVID-19 sonrası yeniden kalkınmanın nasıl çevreye duyarlı olabileceği tartışıldı. Oturumda iyi örnek olarak İş Dünyası Plastik Girişimi tanıtıldı. Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanı Ebru Tüzecan ve Eczacıbaşı Holding CEO'su Atalay M. Gümrah ve oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

"Kriz Dönemlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Lensinden Bakmak" oturumunda iş dünyasının kriz zamanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini nasıl koruyacağı uygulama örnekleri ile tartışıldı. Oturumda WPP Türkiye İnsan Kaynakları & Kültür ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aysun Sayın, Unilever Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim, Boyner Grup İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Emrah Özbay konuşmalarıyla dinleyicilere ilham verdi.

Etkinlikte dünyanın her yerinden dinleyici olarak yer alan herkesin katılımına açık olan bir Networking oturumu da düzenlendi. Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda ÇeleCOVID-19 döneminde iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemi hakkında katılımcılar ile sohbet etti.

Kaynak: Bültenler