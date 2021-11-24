Blue Shield Türkiye'den "Afet ve Krizlerde Kültürel Mirasın Korunması" konferansı

BLUE Shield Türkiye Milli Komitesi'nce, "Afet ve Krizlerde Kültürel Mirasın Korunması" konferansı düzenleniyor. 25-26 Kasım'da, 9 farklı ülkeden seçkin uzmanın katılacağı konferansta, afet ve kriz dönemlerinde kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler konuşulacak.

Blue Shield, 1996 yılında ICA-Uluslararası Arşivler Konseyi, ICOM-Uluslararası Müzeler Konseyi, IFLA-Uluslararası Kütüphaneciler Federasyonu ve ICOMOS-Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nden oluşan dört uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından, kültür varlıklarının afet ve krizlerden korunmasına odaklanmak amacıyla kuruldu.

9 ÜLKEDEN UZMANLAR KATILACAK