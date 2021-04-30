Bitpanda/Yılmaz: Türkiye dünyanın en canlı kriptopara piyasalarından biri

Avusturya merkezli kriptopara platformu Bitpanda'nın Türkiye Genel Müdürü Elbruz Yılmaz, Türkiye'de kriptopara sektörünün bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamaları olumlu bulduklarını, bunun Türkiye'nin konumunu güçlendirmesine destek olacağını vurguladı ve "Türkiye, dünyanın en...

Avusturya merkezli kriptopara platformu Bitpanda'nın Türkiye Genel Müdürü Elbruz Yılmaz, Türkiye'de kriptopara sektörünün bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamaları olumlu bulduklarını, bunun Türkiye'nin konumunu güçlendirmesine destek olacağını vurguladı ve "Türkiye, dünyanın en canlı kriptopara piyasalarından biri" dedi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Bir düzenleyici çerçevenin benimsenmesi, Türkiye'nin küresel olarak lider konumunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır ve müşterilerin dijital varlık sınıfıyla tanışmaları için daha güvenli bir ortam sağlayacaktır" dedi.

Düzenleyici çerçevelerin, yenilikçi finansal teknoloji şirketlerinin önünü açmak konusunda olumlu etkisi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Günümüzün dijitalleşme hızı, düzenlemeler açısından oldukça önemli bir trend ve bu durum özellikle de Blockchain veya kripto varlıklar gibi yeni teknolojiler için daha çok geçerlidir" diye ekledi.Küresel düzeyde kripto para sektörünün, 2021'in bugüne kadarki en büyük gelişmeyi kaydettiği yıl olmasını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bitcoin'i takip eden herkes, geçtiğimiz yıl içinde dijital değerler arasında bir numaralı değer saklama aracı haline gelmeye başladığını fark etmiştir" dedi ve ekledi: "Aslında, Bitcoin'de boğa koşularının oluşmasının pek çok nedeni var. Bu nedenlerden biri de geçtiğimiz yıllardaki kurumsal yatırımcıların yüklü miktarda kriptopara alımları oldu. Bitcoin'in toplumda çok konuşulmasını sağlayan başka bir unsur da sosyal medya paylaşımları olduğunu söyleyebiliriz. Bana soracak olursanız, Bitcoin'in günümüzün altını haline gelmesi an meselesidir."Kripto para işlemlerine yönelik hacker saldırılarına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bitcoin gibi bir para biriminin hacklenmesi neredeyse imkansız olsa da, Bitcion cüzdanınızın ele geçirilmesi ne yazık ki mümkün; bu nedenle, böyle bir tehlikeyi bertaraf etmek için uygun depolama ve güvenlik önlemlerinin uygulanması zorunludur" dedi ve şöyle anlattı: "Bitcoin yatırımı veya alım-satımı yapmak için güvenlilir bir kriptopara platformunda hesap açmanız gerekir. Seçeceğiniz platformun güvenli depolama uygulamaları olması önemlidir. Platformlarda durum tespiti de çok önemlidir. "Türkiye'de kriptopara ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olan ve birkaç platformun kapanmasıyla sonuçlanan son olayları takip ediyoruz. "Biz Bitpanda olarak, şeffaflık ilkesine içtenlikle inanıyoruz ve her fırsatta olduğu gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki kullanıcılarımıza platformumuzun ve kullanıcılarımızın güvenliğini nasıl sağladığımıza dair bazı temel bilgiler paylaştık."Dünyanın önde gelen merkez bankalarının, birbirinden farklı nedenlerle kriptopara birimlerinden uzak durmalarına ilişkin olarak da, "Kriptopara birimlerine, geleneksel (fiat) para birimleri ile aynı açıdan bakamayız" dedi ve ekledi: "Fiat para birimlerinin aksine, örneğin Bitcoin'in değeri, arz ve talep veya en basit tabirle, insanların ödemek istedikleri miktar ile belirlenir. Bitcoin, dijital çağ için altının gelişmiş bir versiyonu olan bir değer saklama aracı olarak nitelendiriliyor."Geçmişi açısından Bitcoin'in ne kadar genç olduğu ve dolayısıyla altın ile karşılaştırıldığında piyasa hacminin ne kadar hızlı arttığı göz önüne alındığında, sektörün ne kadar geliştiğini görmek için önemli bir gösterge. "Global piyasalardaki kurumsal yatırımcılar, 2020'de Bitcoin'in etkilerini ve bu yeni varlığın portföylerinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu anlayıp yatırım yapmaya başladılar."Yılmaz, ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve son olarak da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için hazırlıkları bağlamında, kriptoparaların geleceğine ilişkin de, "Kriptopara merkezi olmayan bir yapıya sahip olması özelliği nedeniyle, dijital para birimlerinden ayrışıyor" diye anımsattı ve "Temassız ödeme teknolojileri ve tabi ki dijital para birimleri, pandemi nedeniyle nakit ödemelerin hızla azaldığı bir zamanda daha hızlı geliştiler ve kullanıcı sayısı çok hızlı arttı" dedi.Bitpanda'nın 2014 yılında Viyana'da kurulduğunu ve Almanya, İsviçre, İtalya, Fransa, İspanya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Avrupa'nın en hızlı büyüyen lisanslı güvenilir dijital varlık platformu olarak 400'den fazla çalışanımızla 2 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz" dedi ve ekledi: "Bitpanda olarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen fintech şirketlerinden biri olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kısa süre önce 170 milyon dolar tutarında bir yatırım aldıktan sonra, toplam 1.2 milyar dolar değerleme ile 'Unicorn' statüsüne ulaştık."Sektörde en hızlı gelişen pazarlardan birisi olan Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütme ve hizmetlerimizi buradaki müşterilerimize de Avrupa kalitesinde sunma hedefiyle geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye pazarına giriş yaptık."Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Ripple, Pantos, IOTA, Litecoin, Komodo, Dash, Cardano, Waves, Tether, TRON, Dogecoin gibi 50'den fazla kriptoparanın alım satımını gerçekleştiriyoruz."Kriptopara ve kripto varlıklara yatırım yapmak isteyenlere, öncelikle güvenilir platformları seçmelerini ve "herkesin kendi risk profilini bilerek kendi satın alma kararını vermelerini" öneren Yılmaz, "Teknoloji anlayışının zamanla artacağını ve böylece kriptopara pazarına olan güvenin güçleneceğini beklediğimi de yeri gelmişken belirtmek isterim. Bu uzun vadede daha fazla istikrar getirecektir ve böylece fiyatlardaki volatilite azalacaktır" dedi.Yılmaz, "Kullanıcılarımızın kripto varlıklarının güvenliğini sağlamak için, sıcak cüzdanlarımızda yalnızca günlük işlemlere yetecek kadar kripto fonları bulunduruyoruz. Kalan tüm kripto fonları güvenlik önlemleri altında soğuk cüzdanlarda muhafaza ediyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı