"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi 14 Ocak'ta açılacak

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kızılay iş birliği kapsamında, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek sergide, Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserler ve materyaller yer alacak.

Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide; 103 yıl önce Cihan Harbi devam Galatasaray Lisesi'nde açılan Hilal-i Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin transkripsiyonu tıpkıbasım kitapçığı, Kızılay'ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal izleyiciyle buluşacak.

Kızılay tarihi ve güncel etkinlikleri temalı videoları, Kızılay'ın güncel sanat projesi, Hilal-i Ahmer Koleksiyondan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök'ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek.

"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı