"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi 14 Ocak'ta açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi 14 Ocak'ta açılacak

12.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:44

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kızılay iş birliği kapsamında, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek sergide, Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserler ve materyaller yer alacak.

Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide; 103 yıl önce Cihan Harbi devam Galatasaray Lisesi'nde açılan Hilal-i Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin transkripsiyonu tıpkıbasım kitapçığı, Kızılay'ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal izleyiciyle buluşacak.

Kızılay tarihi ve güncel etkinlikleri temalı videoları, Kızılay'ın güncel sanat projesi, Hilal-i Ahmer Koleksiyondan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök'ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek.

"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Seda Sayan Eser Yenenler
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ölü Kaza Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi 14 Ocak'ta açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 20:44:57. #1.15#
title