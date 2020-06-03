Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 asker hafif şekilde yaralandı.

Bitlis Valisi Çağatay, yaralı askerleri ziyaret etti
03.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:04

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı askerleri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Lap ile birlikte ziyaret etti. Yaralı askerlerin durumları hakkında bilgi alan Vali Çağatay ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileklerini ileterek, askerlerle bir süre sohbet etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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