Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenen yaşam malzemeleri bulundu

10.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:12

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalarda, Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnci 2020-2 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında büyük tüp, tek gözlü sanayi tipi ocak, bir metre tüp hortumu, 2,5 litre ayçiçek yağı, 1,5 kilogram siyah zeytin, 2,5 kilogram çamaşır deterjanı, tencere, mont, spor ayakkabısı, mat ve muhtelif miktarda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA