Bitlis'te iki köy karantinaya alındı
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Bitlis'te iki köy karantinaya alındı

Bitlis'te iki köy karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iki köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Horozdere ve Süttaşı köyleri geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda adli ve idari işlem uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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