Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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