Bıtexen ürün yelpazesini genişlettiğini duyurdu

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, son güncellemeyle birlikte DATA, BURGER, NEAR, ALICE, WIN ve KLAY coinlerini de platformuna eklediğini duyurdu.

Bitexen, son güncellemeyle Streamr, Burger Swap, NEAR Protocol, MyNeighborAlice, WINkLink ve Klaytn coinlerini de platformuna ekledi. Platform böylece, mevcut dijital varlık sayısını 128'e, işlem çiftini ise 16 bin 256'ya çıkarttı.

PLATFORMA EKLENEN COİN'LER

Bitexen tarafından yapılan yazılı açıklamada platformunda listelediği yeni dijital varlıklar şu şekilde açıklandı:

"DATA; Streamr, merkeziyetsiz bir veri saklama ve dağıtım ağıdır. Bu sayede dileyen herkes ağ üzerinden yeni veriler paylaşabilir, merkeziyetsiz uygulamalar çalıştırabilir. Ağın üzerindeki aktifliği sağlamak için veri satışı gerçekleştirmek isteyenlerle alıcılar bir araya getirilerek veriler maddi bir değere sahip olabilir. Böylece gerçek zamanlı bir veri terminali platformu olarak Streamr kullanıcılar tarafından tercih edilebilir."

"BURGER; Burgerswap, kendisini "demokratikleştirilmiş merkeziyetsiz dijital varlık alım satım platformu" olarak tanımlamaktadır. Kullanıcıların, platformun üzerinde yer alan kararlara dahil olabilme özelliği sayesinde birçok platformdan ayrışmaktadır. Bu kapsamda işlem ücretleri, kilitleme gelirleri, enflasyon oranı gibi durumlara karar verilebilmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde oy kullandıkça hak ettikleri kilitleme gibi ödülleri elde edebilmektedir."

"NEAR; NEAR Protocol, uygulamaları web üzerinde kullanılabilir hale getirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir uygulama platformudur. NEAR Protocol ağı, ölçeklenebilirlik ve stabil işlem ücretleri sunmayı amaçlayan Nightshade adlı bir Pay İspatı (PoS) fikir birliği mekanizması üzerinde çalışmaktadır. NEAR ise ağın yerel token'ıdır. NEAR ağ üzerinde işlem ücretleri için ve veri depolama için kullanılmaktadır. Bunun dışında kilitleme (staking) ve ağda karar verici olma amaçları ile de NEAR kullanılmaktadır."

"ALICE; MyNeighborAlice sanal adalar satın alabileceğiniz ve üzerine yapılar inşa edebileceğiniz bir çevrimiçi oyundur. Oyun kapsamında yeni oyun içi eşyalar toplanabilir ya da üretilebilir. Oyun içi eşyaların NFT olarak satılabilme imkanını sağlayan ALICE aynı zamanda oyun yapısı hakkında kararlar alınabilmesini sağlayan bir DAO yapısı sunmaktadır. ALICE ile blokzincir ekosisteminin tüm oyunculara ulaşması hedeflenmektedir."

"WIN; WINkLink, gerçek dünyayı blokzincir ekosistemi ile bütünleştirmeyi amaçlayan güvenilir ve doğrulanabilir verilere, etkinliklere ve ödeme sistemlerine entegre olarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir platformdur. WIN bu güvenilir fiyat verileri ile DeFi (merkeziyetsiz finans) platformlarını beslemektedir. WIN platformlar arası veri akışını da sağlayarak merkezi ve merkeziyetsiz kurumlar arası güvenilir bir oracle ağı konumundadır."

"KLAY; Klaytn, blokzinciri teknolojisinin önemini ortaya koymak için erişilebilir bir kullanıcı deneyimi ve geliştirme ortamı sağlayan halka açık bir blokzincir platformudur. Platform, hem genel blok zincirlerinin hem de özel blok zincirlerin en iyi özelliklerini bir araya getirmekte ve verimli bir "hibrit" tasarım aracılığıyla birleştirmektedir. Klaytn, blokzincir teknolojisini küçük ölçekli girişimlerden kurumsal şirketlere kadar her tür kullanıcıya ulaştırmayı hedeflemektedir. Projenin amacı merkeziyetsizliği tüm kurumların ulaşabileceği bir yapı olarak sunmaktır. Klayton sayesinde kullanıcılar hiçbir teknik bilgi gerektirmeden kendi blok zincirlerini diğer zincirlere kolayca bağlayabilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı