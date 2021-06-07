BIST100 yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 8.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 artışla 1,433.96 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.07 artışla 1,433.96 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.15 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 eksideydi.

Küresel piyasalarda, ABD tarım dışı istihdam verisinin öncesi kaydettiği kazanımların büyük bölümünü yine Cuma günü verinin ardından geri veren dolar, yeni haftaya geçen haftanın kapanış düzeylerinden başladı. Dövizler, iç piyasadaki erken işlemlerde de, geçen haftanın kapanış düzeylerindeydi.

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7 grubu, teknoloji şirketlerinden daha fazla vergi geliri elde etmek ve bu şirketlerin karlarını vergi cennetlerine aktarmasını daha az çekici hale getirmek içinr "yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi"nde anlaştı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, anlaşmaya atıfta bulunarak bu "önemli ve benzersiz taahhüdün" şirketlerin ödediği vergileri dibe çeken yarışı sonlandıracağını açıkladı.Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, "G7 maliye bakanları, küresel vergi sisteminde reform yapmak ve bu sistemi küresel dijital çağa uygun hale getirmek amacıyla tarihi bir anlaşmaya vardı" dedi.Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu anlaşmanın "dünya genelindeki vergi cennetleri için kötü bir haber olduğunu" belirtti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6582 lira ve en yüksek 8.6881 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında,euro en düşük 10.5347 lira ve en yüksek 10.5685 lirayı gördükten sonra, 10.55 – 10.56 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2617 lira ve en yüksek 12.3017 lirayı gördükten sonra 12.27 – 12.28 liraaralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21451 - 1.21726 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21450 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Seçici Olma Zamanı…" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerden zayıf gelmesi emek piyasasının salgın öncesine dönmesinin uzun zaman alacağını ve Fed'in genişleyici politikaları sürdüreceğini göstererek, doları zayıflatıyor ve risk iştahını destekliyor."Hazine Bakanı Yellen'ın "faizlerdeki sınırlı yükseliş ABD ekonomisi için iyidir" cümlesine katılıyoruz. Faizlerdeki yükselişi reflasyon hikayesinin doğa sonucu olarak görüyoruz. "Eksi reel faiz bölgesinde kalındığı müddetçe tahvildeki satış nedeniyle risk iştahında kalıcı bir bozulma beklemiyoruz. Doların güçlenmesini gelişmekte olan ülkeler için asıl büyük tehlike olarak görüyoruz."Beklentilerden düşük Mayıs ayı enflasyonu ve Karadeniz'de ilave doğal gaz rezervi bulunmasına rağmen Türk lirası gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmaya devam ediyor. Sene başından beri dolara karşı kaybımız yüzde 14'e ulaştı. "Borsa İstanbul zayıf Türk lirasına rağmen nominal olarak yükselmeyi başarıyor. Ancak dolar bazında değer kaybediyoruz. MSCI Türkiye yüzde 22 kayıpla en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi."Zayıf Türk lirasından yararlanacak şirketlerde pozitif bir ayrışma görülmüyor. Banka, telekom, havacılık, gıda perakendesi, otomotiv hisseleri ve en çok önerilen listesine yeni eklediğimiz Enka Holding endekse göre daha güçlü seyrediyor.

"ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Seans sonrası gelen Karadeniz'de ilave doğal gaz bulunması haberi kısmen fiyatlandı. Enerji hisselerindeki olası yükselişi satış için fırsat olarak görüyoruz. Endeks için destek olarak 1,420, direnç olarak 1,445 seviyesi öne çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı