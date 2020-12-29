Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

29.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:40

- Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletiyle bir apartmanın önüne gelen şahıs, bebek arabasını apartmandan çalarak uzaklaştı.

- Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletiyle bir apartmanın önüne gelen şahıs, bebek arabasını apartmandan çalarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, bisikletiyle cadde üzerinde bulunan bir apartmanın önüne geldi. Apartmanın içine giren şahıs, daha sonra elinde bir bebek arabasıyla çıktı. Bebek arabasını kucağına alan şahıs daha sonra bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Bebek arabasının çalındığını fark eden ailenin, şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebek arabasını çalan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Öte yandan şahsın bebek arabasını çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle apartmanın önüne geldiği, bisikletten inerek kapıdan içeri girdiği, bir süre sonra ise elinde bebek arabasıyla çıktığı görülüyor. Görüntülerde şahıs daha sonra yeniden bisikletine binerek bölgeden uzaklaşıyor.

Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı
Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı
Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı
Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:40:41. #1.15#
title