Bisikleti şarampole devrilen 11 yaşındaki Muhammet, kurtarılamadı
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Bisikleti şarampole devrilen 11 yaşındaki Muhammet, kurtarılamadı

23.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:27
Bisikleti şarampole devrilen 11 yaşındaki Muhammet, kurtarılamadı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde dengesini kaybettiği elektrikli bisikletiyle devrildiği şarampolde ağır yaralanan Muhammet Safa Koca (11), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde dengesini kaybettiği elektrikli bisikletiyle devrildiği şarampolde ağır yaralanan Muhammet Safa Koca (11), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Kasım'da ilçenin Gümüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Metinkale Ortaokulu öğrencisi Muhammet Safa Koca, elektrikli bisiklet ile gezintiye çıktı. Koca'nın kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Muhammet Safa, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Koca, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yoğun bakım servisine alınan Muhammet Safa Koca, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Koca'nın cenazesi, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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