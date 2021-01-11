BIS100 yüzde 0.14 düşüşle başladı, dolar 7.45 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.14 düşüşle 1,538.50 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.33 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.40 artıdaydı.

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yanında, Covid-19 krizinden toparlanma için hazırlanan yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağı beklentileriyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 7.40 liranın üzerinde başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) bu sabah 307/315 düzeyinde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3310 lira ve en yüksek 7.4970 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 8.9378 lira ve en yüksek 9.1297 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9403 lira ve en yüksek 10.1278 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21667 - 1.22285 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.TSKB'nin analizinde, küresel piyasalarda risk iştahının "iyimser bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de açıklanan zayıf Aralık ayı tarım dışı istihdam verilerine rağmen, politik belirsizliklerin azalması ve ilave büyük bir mali destek paketi beklentileri riskli varlıkları destekliyor."ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devraldıktan sonra 2 bin dolarlık destek çeklerinin de yer alacağı trilyonlarca dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi açıklanacağını söyledi. "Bu haber akışı altında hisse senetleri Cuma gününü yükselişle tamamlarken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. "Güvenli liman arayışının azalmasıyla tahvil faizlerinde yükseliş, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ham petrol fiyatları ise küresel toparlanmaya ilişkin iyimserlikle yükselmeyedevam etti."Türk finansal varlıklarda yükseliş eğilimi genel olarak devam etti. Hazine nakit dengesi Aralık'ta güçlü gelen gelir rakamlarına rağmen önceki yılın aynı dönemine göre bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. "Söz konusu verinin piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalırken, Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. "Hisse senetlerinde yükseliş gözlenirken, TL cinsi tahvil faizleri hafif geriledi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.5 değer kaybetti."Yeni güne küresel piyasalar geçen haftadan kalan iyimserlikle başladı. Bu sabah Çin'de açıklanan Aralık ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken, Covid-19 vaka sayılarındaki artışlara ve ABD iç politikasındaki gelişmelere risk iştahının tepkisi sınırlı kalıyor."Basında yer alan haberler e göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Anayasa'nın 25. ek maddesini işletmesi suretiyle Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması için Pazartesi günü Mecliste bir tasarıyı gündeme getireceklerini söyledi. "Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, görevden alma işlemleri için 24 saat süre verileceğini, bu sürenin ardından azil sürecine Meclis'te başlanacağı belirtildi. "Gün içinde veri akışı sakinken salgın ile ilgili gelişmeleri izlenecek. Yurtiçinde TCMB Kasım ayı ödemeler dengesi verilerini, TÜİK Ekim dönemi istihdam verilerini yayınlayacak."Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı