Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber "Ayasofya Camisi ibadete açılmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber "Ayasofya Camisi ibadete açılmalı"

DÜZCE(İHA) – Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber
11.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:55

DÜZCE(İHA) – Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu belirterek, "Ayasofya Camii alınan bir kararla, 24 Kasım 1934 tarihinde, Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği, müzeye dönüştürülmüştür. Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu karar, milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453'ten 1934'e kadar İstanbul'umuzun, ulu ve baş camisidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisi'nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul'un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale'dir, Büyük Taarruz'dur. Ayasofya, Millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır. Küresel güçlerin, Siyonizm'in ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık biliyoruz. İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, ihtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya'nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet- millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Birlik Vakfı Şube ve Temsilcilikleri; diğer Sivil Gönüllü Toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi'nin,ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Uzman isim, koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlığı sıraladı
Uzman isim, koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlığı sıraladı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber "Ayasofya Camisi ibadete açılmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:12:59. #1.14#
title