Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle
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Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle
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Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 4. bölümün ardından Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özeti! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak? TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izlemek için tıklayınız!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kemal, Derviş'in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson'un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson'un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge'yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos'un Bereli avı sürmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi,Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatıyor. 1963 ile 1974 yılları arasında Ada'daki Türklere uygulanan Rum-Yunan zulmünü gerçek olaylardan esinlenerek ekrana taşıyor. Kıbrıslı Türkler, o yıllarda Ada'da yaşadıklarını en zorlu zamanları olarak hatırlıyor. En büyük istekleri ise o günleri tekrar yaşamamak. Tarihlerinin böyle büyük bir yapımla ekranla taşınacak olması, Kıbrıs Türkleri açısından büyük önem taşıyor.

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

OYUNCULAR

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Deniz Baytaş, Miray Akay, Ahmet Somers, Sümeyra Koç, Hakan Güner, Nebil Sayın rol alıyor.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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