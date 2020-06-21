Bir metrede bir ömür
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Bir metrede bir ömür

Gümüşhane'de 21 yıl önce başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden Baki Nas, iki kişinin yan yana geçemediği 1 metre 5 santimetre genişliğindeki dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Bir metrede bir ömür
21.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:16

Gümüşhane'de 21 yıl önce başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden Baki Nas, iki kişinin yan yana geçemediği 1 metre 5 santimetre genişliğindeki dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesinde 21 yıl önce "Nas Kundura Tamir Evi" adını verdiği dükkanında zanaatını icra etmeye başlayan 58 yaşındaki Nas, aradan geçen bu sürede 3 çocuğunu büyüterek okutup, evlendirdi.

Eskiden dükkanın mevcut genişlikten iki kat daha geniş olduğunu fakat yan taraftaki binanın yapılmasının ardından dükkanın 1 metre 5 santimetre genişliğe düştüğünü anlatan Nas, "21 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dükkanın genişliği 1 metre 5 santimetre. Zor oluyor ama zor güzeldir, herkes seçmez. Kiradayım burada. İlk zamanlar şuanki halinin iki katı genişliğindeydi. Önemli olan rızkı kazanmak. Büyükte de aynı yiyorsun küçükte de. Çok sıkıntı yok. Darlanıyorum, zor oluyor ama güzel. Müşteriler de hep dar olduğunu söylüyor, darlanıp dışarıya çıkıyorlar" dedi.

Üç kızından ikisini evlendirdiğini, birisinin de üniversite okuduğunu kaydeden Nas, "20 yıl önce 11 ayakkabıcıydık. Şimdilerde azaldık. Ölen gidiyor, hurdacı da malzemesini alıyor. Sanat daha yok. Kıymeti de yok. Çok öncelerden değerliydi bu sanat. Çünkü o zaman yoksulluk vardı. Ayakkabı alamıyordu insanlar. Ama şimdi internet var, herşey var" diye konuştu.

İnsanlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Nas, "Kanaatten güzeli yoktur. Ben üç çocuğumla çok mutlu ve rahatım. İnsanlar çok bencil oldu, hiçbirşeyi beğenmez oldu. Toplum dejenere oldu, karıştı" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı tamirciliği mesleğini kendi kendine öğrenmediğini, hayatında hiç ayakkabı tamir etmeden oturup yapmaya başladığını dile getiren Nas, "Kul isteyince Allah yardım eder" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de bu mesleğin son temsilcileri olduklarını dile getiren Nas, Belediye'den kendisi gibi az sayıda kalan zanaatkarlar için bir pasaj yapmasını da istedi.

(Recep Ergin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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