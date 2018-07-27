Bir Kap Suyu Kapımızın Önünden Eksik Etmeyelim"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Kader İçen, "Sıcaklık ve kuraklık insanları ne kadar etkiliyorsa en az on katı da hayvanları etkiliyor. Lütfen bir kap su ve mamayı kapımızın önünden eksik etmeyelim." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Kader İçen, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü yaz aylarında yaşam kaynağı olan suyun insanların yanı sıra sokak hayvanları için de ne derece önem taşıdığını AA muhabirine değerlendirdi.

İçen, sıcak havanın sadece insanların değil, doğadaki diğer canlıların da su ihtiyacını tetiklediğine işaret ederek, aynı yaşam alanını paylaştığımız kedilerin, köpeklerin, kuşların ve diğer canlıların temiz su kaynağına ulaşmakta zorluk yaşadığını söyledi.

Kentlerde sadece insanların değil sokak hayvanlarının da yaşadığına dikkati çeken İçen, "Sokak hayvanları yemek yemeden bir haftaya kadar yaşayabilir. Fakat su içmeden 3 gün bile yaşayamaz." diye konuştu.

"Tüm canlılara kol, kanat gerelim"

İçen, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da suyun vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, suyun hayvanlar için önemli bir besin maddesi olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmadan dolayı doğada su oranının düşüş gösterdiğini ifade eden İçen, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu canlıların tamamen bize ihtiyacı var. Sıcaklık ve kuraklık insanları ne kadar etkiliyorsa en az on katı da hayvanları etkiliyor. Lütfen bir kap su ve mamayı kapımızın önünden eksik etmeyelim. 'Kış aylarında hayvanlar üşümez', 'yaz aylarında hayvanlar susamaz' diye bir algı var ve bu çok yanlış. Diğer canlıların olduğu gibi bu canlıların da suya ihtiyacı var. Hayvanlar yaşadıkları doğa, mahalle ve sokakların canlılarıdır. Biz nasıl bir mahallede yaşıyorsak, o canlılar da o mahallenin sakinleridir. Bu duyarlılık ile mahallemizdeki tüm canlılara kol, kanat gerelim."

İçen, sokakta bulunan yavru hayvanlara da değinerek, yolda bulunan kedi ve köpek yavrularına dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Annenin yemek aramaya veya başka ihtiyaçlarını karşılamaya gitmiş olabileceğini aktaran İçen, bu canlıların prematüre doğmaları nedeniyle tamamen anneye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

İçen, yolda, tarlada, sitede, caddede yavru hayvan görüldüğünde, "gelin, alın" denmemesi gerektiğine işaret ederek, bu canlıların en çok annelerine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Hiçbir canlı o yavruları hayatta tutamaz." ifadesini kullanan İçen, bu nedenle o yavrulara doğada yaşama şansı bırakılması gerektiğini aktardı.

Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler de hayvanların doğada aç ve susuz kalmaması için gönüllülük esasıyla projeler yürüttüklerini, bilinçlendirme çalışmaları yaptıkları belirtti.