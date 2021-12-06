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Bir Günlüğüne Engelli Olmak

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İzmir Balçova ve Karşıyaka'daki iki Farkındalık Merkezi'nde bulunan uygulama alanlarında, engellilerin sorunlarını yaşatarak, uygulayarak hissettirmek ve böylece farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Balçova ve Karşıyaka'daki iki Farkındalık Merkezi'nde bulunan uygulama alanlarında, engellilerin sorunlarını yaşatarak, uygulayarak hissettirmek ve böylece farkındalık yaratmak amaçlanıyor

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