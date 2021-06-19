Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt vererek rekor kırdı

Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısına yakın süt vererek sahibine büyük şaşkınlık yaşattı.

Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısına yakın süt vererek sahibine büyük şaşkınlık yaşattı.

Mudanya ilçesinin Çepni köyünde faaliyet gösteren Seçen Keçi Çiftliğinde bakılan keçi, bir günde 17 litre süt vererek rekor kırdı. Uzun yıllar keçi sütü üretimi yapan çiftlikte bir keçinin inekten daha fazla ve ağırlığının neredeyse yarısı kadar süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı. Bu zamana kadar bir keçinin en fazla 12 kilo süt verdiğine şahit olan çiftlik sahipleri, 17 litre sütü görünce gözlerine inanamadı. Normal zamanda günde 5-6 litre süt veren Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 kiloya kadar süt verebiliyor. Ancak bu son keçinin 17 litre süt vermesi görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Bu zamana kadar böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını ifade eden Seçen Çiftliği Veteriner Hekimi Mahmut Akyol, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Saanen ırkı keçilerde doğumdan sonra 5-6 litre süt sağıyoruz. Sütün en verimli döneminde en fazla 12 litre süt sağıyoruz. Bizim keçimiz 17 litre süt verdi. Şu anki sağımlarında günde 15-16 litre süt vermekte. Biz bir keçinin günde neredeyse ağırlığının yarısı kadar süt vermesine çok şaşırdık. Keçinin bu kadar fazla süt verme dönemi doğumdan sonra 2 ay sürüyor. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Bu keçinin ağırlığı 40-50 kilo. Bir günde neredeyse kendi ağırlığının yüzde 45'i kadar süt verdi. Biz bazı ineklerin bile bir günde bu kadar süt verdiğini göremiyoruz. Günde 10-15 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.

Keçiden 17 litre sütün sağımını yapan Musa Özdemir, "Çocukluğumdan itibaren keçi sağımı yapıyorum. Bir keçinin bu kadar süt verdiğine ilk kez şahit oldum. Keçiden 17 litre süt çıkınca büyük şaşkınlık yaşadım" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı