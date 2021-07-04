Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, önümüzdeki hafta imza için Türkiye'ye geliyor
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli'yle ikinci bombayı patlatıyor. İtalyan golcü ile anlaşmaya varan Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği belirtildi. Başkan Murat Sancak, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" dedi.
Adana Demir'de bombalar peş peşe patlıyor. Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli de Akdeniz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Daha bitmedi, son görüşmeyi yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Hayırlısıyla olsun diyoruz" dedi.
"BİZ DELİ O DELİ"
Murat Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.