Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, önümüzdeki hafta imza için Türkiye'ye geliyor
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Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, önümüzdeki hafta imza için Türkiye'ye geliyor

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, önümüzdeki hafta imza için Türkiye'ye geliyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli'yle ikinci bombayı patlatıyor. İtalyan golcü ile anlaşmaya varan Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği belirtildi. Başkan Murat Sancak, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" dedi.

Adana Demir'de bombalar peş peşe patlıyor. Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli de Akdeniz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Daha bitmedi, son görüşmeyi yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Hayırlısıyla olsun diyoruz" dedi.

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, resmen Adana Demirspor'da

"BİZ DELİ O DELİ"

Murat Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.

Eski G.Saraylı Belhanda ile bombayı patlatan Adana Demir, şimdi de Bruma'ya kanca attı
Eski G.Saraylı Belhanda ile bombayı patlatan Adana Demir, şimdi de Bruma'ya kanca attı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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