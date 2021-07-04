Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Mario Balotelli, önümüzdeki hafta imza için Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli'yle ikinci bombayı patlatıyor. İtalyan golcü ile anlaşmaya varan Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği belirtildi. Başkan Murat Sancak, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" dedi.