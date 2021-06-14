Biontech kim buldu? Biontech hangi ülkenin?

Biontech aşılarının Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapılabilmesinin ardından merak edilenler arasında "Biontech kim buldu? Biontech hangi ülkenin?" gibi sorularının yanıtları yer aldı. Biontech aşılarının yeni dozları Türkiye'de sağlık ocaklarında uygulanmaya devam edilmesinin ardından Biontech kim buldu? Biontech hangi ülkenin? araştırılan soruların detaylarını sizler için derledik.

Biontech kim buldu? Biontech hangi ülkenin? soruları sık sık merak edilenler arasında yer alıyor. Pfizer altında geliştirilen Biontech hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BIONTECH FİRMASI KİME AİT?

BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

Kişiselleştirilmiş kanser immünoterapileri, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar ve nadir hastalıklar için protein replasman tedavileri olarak kullanılmak üzere haberci RNA'ya (mRNA) dayalı farmasötik adaylar geliştirir ve ayrıca kanser için tedavi seçenekleri olarak tasarlanmış hücre tedavisi, yeni antikorlar ve küçük moleküllü immünomodülatörleri geliştirir. Şirket, bireyselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser immünoterapisini klinik deneylere getirmek ve kendi üretim sürecini kurmak için intravenöz uygulama için mRNA tabanlı bir insan terapötik maddesi geliştirdi.

2020 yılında, şirketin COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için önde gelen aşı adayı BNT2b2, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Faz III klinik deneylerindeydi.

BIONTECH HANGİ ÜLKENİN?

BioNTech, Uğur Şahin, Christoph Huber ve Özlem Türeci'nin araştırmalarına dayanarak 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. O zamandan beri Rolf M. Zinkernagel'in yönetimindeki bilimsel bir danışma kurulu tarafından destekleniyor.

Eylül 2019'da, Bill & Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz enfeksiyonlarının önlenmesi ve uzun süreli antiretroviral tedavisiz remisyon için preklinik aşı ve immünoterapi adaylarını belirlemek ve geliştirmek için HIV ve tüberküloz programları geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. HIV hastalıkları

Haziran 2020'de BioNTech, zorunlu dönüştürülebilir tahvillerin özel plasmanı yoluyla Singapur'daki Temasek Holdings'ten ve diğer yatırımcılardan 250 milyon Euro aldı.

PFIZER HANGİ ÜLKENİN FİRMASI?

PFIZER

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1957'de başlamıştır.

CEO: Albert Bourla (1 Oca 2019–)

Kuruluş tarihi: 1849, Brooklyn, New York, ABD

Genel merkezi: New York, New York, ABD

Gelir: 51,75 milyar USD (2019)

BıONTECH KİM BULDU?

ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.

Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, son yıllarda göç konusunun tartışıldığı Almanya'da, göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriliyor.

BİONTECH

BioNTech SE, ciddi hastalıkların tedavisinde hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

CEO: Uğur Şahin (2008–)

Kuruluş tarihi: 2008

İşletme Müdürü: Sierk Poetting

Finans Müdürü: Sierk Poetting

Genel merkezi: Almanya