Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
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Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Aşağıköy köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl merkezden Yelesen köyüne yolcu taşıyan Abdurrahman Bulgak yönetimindeki 12 KM 0249 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler ve köy sakinlerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu, ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan 16 yaralıdan 2'sinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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