Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
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Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

23.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:42
Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

'ün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.G. yönetimindeki 01 BOR 44 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkıp şarampole uçup ters döndü.


Kazada, araç içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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