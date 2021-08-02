Bingöl'de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bingöl'de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl'de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 129 plakalı taksi ile 21 FH 208 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Karayolları 84. Şube Şefliği mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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