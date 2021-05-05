Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü
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Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Sağlık

Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü Bingöl'de 100 binde 300'leri aşan vaka oranı tam kapanma süreciyle yüzde 60 civarında düştü.

Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü

BİNGÖL - Bingöl'de 100 binde 300'leri aşan vaka oranı tam kapanma süreciyle yüzde 60 civarında düştü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 17 günlük 'Tam Kapanma' süreci devam ediyor.Tam Kapanma sürecinin öncesinde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında yaklaşık 100 binde 300 oranında olan sayı, kısıtlamaların başlamasıyla beraber yüzde 60 oranında düşüş gösterdi.

Vaka oranında ve hasta sayısında yüzde 60 bandında bir düşüş yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Vedat Söyiler'de hastanelerdeki yoğum bakım servislerinde de herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

"Yatan hasta sayısında da düşüş yüzde 60-70 oranında"

Dr. Söyiler, "İki haftadır ülkemizde olduğu gibi ilimizde de verilerimizde ciddi anlamda bir düşme yaşandı. Kısıtlamayla beraber vaka oranımızda yüzde 60 gibi bir düşme yaşandı. Hastalarımızda ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Hastanelerimizde yatan hasta sayısında yüzde 60-70 oranında bir düşüş yaşandı. Allah'a şükürler olsun ki ilimizde yoğun bakım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu dönemde de özellikle yaşamadık" dedi.

65 yaş üstü vatandaşların yüzde 75'inin aşılandığını aktaran Dr. Söyiler, "Son 4 aylık süre zarfında aşılamalarımızla ilgili olarak ciddi anlamda meyveler almaya başladık. Hastanelerimizde yatan hastalarının büyük bir kısmı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımızdı, ilimizde de 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızda yüzde 75 oranında bir aşılama yapıldı ve meyvesini vermeye başladı. Şuan Allah'a şükürler olsun hastanelerimizde özellikle aşı yaptırmış vatandaşlarımız, Covide yakalansalar dahi çok hafif bir şekilde hastalığı geçirmekteler. Hastanelerde yatan hastalarımızın bir çoğu aşı yapmamış vatandaşlarımız maalesef. Bu noktada aşının önemini bir kez daha görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri ve beraberinde aşı yaptırmalarıdır" şeklinde konuştu.

Vaka oranı yüzde 60 düştü

Tedbirlerin alınmasıyla ilgili de konuşan Dr. Söyiler, "2 hafta öncesine kadar ülke genelinde bir serbestlik hakimdi ve maalesef virüsün en sevdiği durumdu. İlimizde de tek haneli rakamlara düşmüş olmamıza rağmen çok hızlı bir şekilde vaka oranımız 100 binde 300 oranına kadar çıkmıştı. Son 2 haftalık süre zarfında alınan tedbirlerle beraber vaka oranımızda yüzde 50-60 oranında bir düşüş yaşandı. Mevcut süreç devam ederse düşüşün devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü
Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü
Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü
Bingöl'de kısıtlamalar sonucu vaka oranı yüzde 60 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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