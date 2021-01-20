Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
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Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor

20.01.2021 08:10 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:14
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor

BİNGÖL'de Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) görevlileri, kent genelindeki kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle fırtınadan kopan iletken tellerin yerine yenisini bağlamak, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

BİNGÖL'de Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) görevlileri, kent genelindeki kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle fırtınadan kopan iletken tellerin yerine yenisini bağlamak, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bingöl ve çevresinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. FEDAŞ görevlileri, kent genelindeki kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle fırtınadan kopan iletken tellerinin yerine yenisini bağlamak, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidererek, elektriksiz kalan köyleri elektriğe kavuşturmak için yoğun çaba sarf ediyor. Arıza ekipleri, kardan yolu kapanan köylere, paletli araçlarla, patika olan ve araçların gitmediği yollarda ise saatlerce yürüdükten sonra ulaşarak arızaları gideriyor. FEDAŞ ekipleri, çağrı merkezine gelen arıza ihbarı üzerine, yolu kardan kapanan Genç ilçesine bağlı Doğanevler köyüne yürüyerek ulaştıktan sonra, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızayı giderdi. Yeniden elektriğe kavuşan köylüler, ekiplere teşekkür etti.


Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor
Bingöl'de, elektrik ekipleri tipi ve fırtınada köylere ulaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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