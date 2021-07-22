Bingöl'de bin aileye bayramlık hediyesi
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Bingöl'de bin aileye bayramlık hediyesi

Bingöl'de bin aileye bayramlık hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Genç ilçesinde hayırsever kadınlar, bin aileye bayramlık dağıttı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde hayırsever kadınlar, bin aileye bayramlık dağıttı.

Adana'da faaliyet yürüten Kadının Gücü Derneği Kurucu Başkanı Esra Bünül ve Aynur Çil, bayramda öksüz ve yetim aileleri unutmadı. Bu kapsamda bir çalışma yapan kadınlar, Bingöl'ün Genç ilçesinde dar maddi durumu yetersiz aile ve çocukları tespit etti. Daha sonra ilçede çalışma yapan kadınlar, yaklaşık bin aileye ulaşarak hediyelerini takdim etti. - BİNGÖL

Bingöl'de bin aileye bayramlık hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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