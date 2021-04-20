Bingöl'de 80 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
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Bingöl'de 80 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Bingöl'de 80 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Balgöze köyünde 17 Nisan'da hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine geri dönmeyen Göçük'ün ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle Göçük'ün bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 15 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar, yaptığı açıklamada, ekiplerin Göçük'ün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yaşlı adamı bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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