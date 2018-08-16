Bingöl'de 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi Maltepe Vadisinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 5 kişilik terörist grup tespit edildi. SİHA ile terörist gruba yönelik yapılan operasyonda 5' i etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada; Adaklı İlçesinde 15.08.2018 tarihinde Jandarma İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"denildi.

(İHA)