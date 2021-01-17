Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
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Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

17.01.2021 17:06 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:10
Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'de dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

Bingöl'de, kent merkezinde yağmur etkili olurken, dün geceden beri yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda karla mücadele ekibinin, köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. 


Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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