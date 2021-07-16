BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
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BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Direniş Meydanı'na bir araya gelenler şehitleri andı.

BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Direniş Meydanı'na bir araya gelenler şehitleri andı.Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Direniş Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Kadir Ekinci, 5 yıl önce bu milletin silahlarıyla silahlanmış FETÖ'cü bir grup hain istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye'yi bölüp parçalamak ülkemizi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek ve uluslararası müdahalelere müsait kılmak için darbe girişiminde bulunmuştur. Hamdolsun ki cenabı Allah'ın lütfü ve Cumhurbaşkanımızın üstün liderliğiyle harekete geçen milletimiz kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tankın uçağın ve helikopterlerin karşısına dikilmiş FETÖ terör örgütünün hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlığıyla engellenmiş milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir dedi.

BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
BİNGÖL'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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