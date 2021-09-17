Bina görevlisinin feci sonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bina görevlisinin feci sonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bina görevlisinin feci sonu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın 12. katındaki havalandırma boşluğundan düşen bina görevlisi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binanın 12. katındaki havalandırma boşluğundan düşen bina görevlisi yaşamını yitirdi. Görevlinin yakınları bina yöneticisine tepki gösterirken, yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda bina görevlisi Memiş Göksu (47), binanın son katında bulunan havalandırma boşluğundaki kabloları düzeltmek için çalışmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Göksu, 12. kattan yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımı ile girdikleri havalandırma boşluğunda Memiş Göksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada olayı duyarak apartmana gelen Göksu'nun yakınları, bina yöneticisi A.Ö.'yü suçladı. A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Memiş Göksu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Bina görevlisinin feci sonu

Bina görevlisinin feci sonu

Bina görevlisinin feci sonu

Bina görevlisinin feci sonu

Bina görevlisinin feci sonu

Bina görevlisinin feci sonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

 Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel
Spor Vladimir Putin Hande Erçel Sergen Yalçın Muslera
Tüm Haberler Ersin Tatar Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bina görevlisinin feci sonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:05:59. #1.11#