Billi Eilish, Beat Saber müzik paketi Oculus Quest 2, Rift platformlarında piyasaya sürüldü - Haberler
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Billi Eilish, Beat Saber müzik paketi Oculus Quest 2, Rift platformlarında piyasaya sürüldü

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Billi Eilish, Beat Saber müzik paketi Oculus Quest 2, Rift platformlarında piyasaya sürüldü

Billie Eilish'in müziği Oculus Quest 2 ve Rift platformlarına geliyor ve 21 Eylül'de en büyük 10 hitini sunan bir Beat Saber müzik paketi yayınlıyor.

Beat Saber paketinin fragmanı kulaklık takan VR kullanıcılarının Billie Eilish'in "Her zamankinden daha mutlu" ya geçtiğini gösteriyor. Koreografili danstan sonra, kullanıcılar kendilerine doğru gelen blokları ışın kılıcıyla eziyor.

Billie Eilish'in öne çıkan 10 hit şarkıları: Happier Than Ever, When We Fall Asleep, Where Do We Go?, All The Good Girls Go To Hell, Bad Guy, Bellyache, Bury a Friend, I Didn't Change My Number, NDA, Oxytocin, Therefore I Am ve You Should See Me In a Crown.

Billi Eilish, Beat Saber müzik paketi Oculus Quest 2, Rift platformlarında piyasaya sürüldü

Billie Eilish, yakın tarihli bir Rolling Stone kapak hikayesinde ailesinin oyuna olan sevgisine atıfta bulunan Beat Saber'ın hayranıdır. Eilish ayrıca, 24 Eylül'de Governer's Ball müzik festivaline manşet olması planlanan IRL sahnesine geri dönecek.

BILLIE ELISIH OCULUS QUEST 2 FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Billi Eilish, Beat Saber müzik paketi Oculus Quest 2, Rift platformlarında piyasaya sürüldü - Haberler
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