Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor
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Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Yerel

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor Sivas'ta 2018 yılında kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor

SİVAS - Sivas'ta 2018 yılında kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Kul, üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, "Bütçe çalışmaları sonucunda, bütçemizi elde ettikten ve yerimizi tespit ettikten sonra akademik çalışmalar için Yüksek Öğretim Kuruluna girişimlerde bulunduk. Üniversitemize idari ve akademik personelin kazandırılması için gerekli izinler için görüşmeler yaptık. İlk olarak Üniversitemizin vizyonunu belirledik. Üniversitemizin vizyonu Yüksek Öğretim alanında ve Üniversite Sanayi iş birliğiyle yeni yaklaşımlarla akademik bir birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır. Kısaca temel hedefimiz araştırma üniversitesi olmak. Özgün programlardan kastımız sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda beceri ve kabiliyetleri kazanmış mezunlar. Malumunuz teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Yeni iş alanları, istihdam alanları açılıyor. Artık mezunlardan çok daha farklı özellikler bekleniyor. Dolayısıyla bizim eğitim modelimizde bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir eğitim programı oluşturmak. Bu kapsamda çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

2 yıl içerisinde temel atılacak

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Kurt Deresi mevkiinde yapılacak olan üniversite kampüsüyle ilgili de konuştu. Rektör Kul, "Ana yerleşkemiz Kurt Deresi mevkiindeki 840 dönümlük arazinin çalışmaları devam etmektedir. Yüzde 100'ü üniversite alanı olmak üzere 4 parsel TOKİ tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildi. Kısmen üniversite alanı olan civardaki TOKİ'ye ve kamuya ait parsellerin birleştirilerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu arazi içerisinde bazı şahıs arazileri de var. Bunların kamu arazileriyle takas çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip ediliyor. En geç 2 yıl içerisinde burada temel atmayı planlıyoruz" dedi.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda adım adım ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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