Bilecik'te şüphe çeken eve uyuşturucu baskını - Haberler
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Bilecik'te şüphe çeken eve uyuşturucu baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te şüphe çeken eve uyuşturucu baskını

Bilecik'te bulunan bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark eden narkotik ekipleri, yaptıkları baskında değeri 36 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bulunan bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark eden narkotik ekipleri, yaptıkları baskında değeri 36 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçedeki Yeni Mahallede bulunan bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark etti. Evi bir süre takibe alan ekipler, bahse konu ikamete gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda ikamette bulunan T.B. (20), S.S. (29), M.E. (32) ve O.A.(35) isimli şahıslar etkisiz hale getirilerek yakalandı. İkamette ve şahısların üzerlerinde yapılan arama da toplamda piyasa değerleri 36 bin lira olan 448,43 gram esrar maddesi, 115, 83 gram bonzai, 6, 55 gram metamfetamin, 4 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza, 2 adet ecstacy uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, 1 adet kilit tertibatlı bıçak, bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 7 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Bilecik'te şüphe çeken eve uyuşturucu baskını

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