Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

18.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35

Karla mücadele çalışmalarından detaylar (Drone destekli) Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması BİLECİK'te - etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kara yollarında ve köy yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarından detaylar (Drone destekli)

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması

BİLECİK'te - etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kara yollarında ve köy yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl genelinde hafta başından bugüne kadar aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza büründü. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine ait ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar ve Belenören köy yollarında karla mücadele çalışmalarını ve yollardaki son durumu yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerine teşekkür eden Vali Şentürk, "İhtiyacımız olduğu dönemde kar yağışı etkili oldu. Yağışla ulaşım noktasında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ve mağduriyet yaşamaması adına İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri özveriyle görevlerinin başındalar. Kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şu anda bir sıkıntımız yok." dedi.

Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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