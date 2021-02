Bilecik'te 2020 yılında SYDV'dan 30 bin 57 kişiye yardım

Bilecik Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2020 yılında 30 bin 57 kişiye yardım yapıldığı bildirildi.

Vali Bilal Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletimizin imkanlarıyla vatandaşımızın mağdur olmaması için, her noktaya, her insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek, ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini belirten Şentürk, SYDV aracılığıyla geçen yıl vakıf öz kaynakları yardımlarından 13 bin 947 kişiye 7 milyon 93 bin lira, merkezi yardımlardan 6 bin 474 kişiye 23 milyon 396 lira, salgınla ilgili yardımlardan ise 9 bin 636 kişiye 9 milyon 636 lira olmak üzere 30 bin 57 kişiye 40 milyon 125 bin 704 lira yardım yapıldığını duyurdu.

Şentürk, 2020 yılında il ve ilçe SYDV öz kaynakları yardımlarıyla aile, gıda, kömür, barınma, afet ve yangın, sağlık, eğitim yardımı ile salgın yardımları kapsamında, ekonomik istikrar paketi destek programından 4 bin 761 kişiye, salgınla ilgili sosyal destek programında 2 bin 364 kişiye, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası birinci fazında 114 kişiye, ikinci fazında 1764 kişiye, diğer kuruluş müracaatları kapsamında 633 kişiye olmak üzere 16 bin 110 kişiye 33 milyon 32 bin lira yardım yapıldığını aktardı.

Ayrıca Vali Şentürk, SYDV mütevelli heyetleri kararları doğrultusunda merkezde 2 bin 157, Bozüyük ilçesinde 1693, Gölpazarı'nda 1230, Osmaneli'nde 3 bin 226, Söğüt'te 2 bin 429, Pazaryeri'nde 1603, İnhisar'da 1172 ve Yenipazar'da 437 kişiye yardım yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan