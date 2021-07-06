Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapıldı
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Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen meclis toplnatısı Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantının ilk gündem maddesi olarak Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden ikinci çocuk sosyal tesisine, Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi isminin verilmesi konusu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. İkinci gündem maddesinde Bilecik Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (m) bendine istinaden yeni hazırlanan Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Sosyal Tesisi yönetmelik taslağı konusu, görüşülmek üzere Hukuk İşleri Komisyonuna sevk edildi. Toplantıda ayrıca 6 adet imar ile ilgili konu, detaylı şekilde ele alınmak üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Dezavantajlı vatandaşlar ve refakatçilerine aktivitelerde ücretsiz hizmet imkanı

Belediye Başkanlığı tarafından getirilen ek gündem ile Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi, Bilecik Belediyesi Yaz Okulları ve Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası gibi alanlarda yapılacak aktivitelerde yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar ile refakatçilerine hizmetlerin ücretsiz sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

"Çocuklarımız ikinci kreşimizde birçok faydalı etkinliği bulabilecek"

Meclis sonundan bir açıklama yapan Başkan Şahin, Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden ikinci kreş hakkında verdiği bilgide; "Arkadaşlarımız burada hassas ve güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmanın tamamlanması ile başta çocuk sosyal tesisin içi olmak üzere dışı ve çevresindeki etkinlik alanları ile çocuklarımız birçok faydalı etkinliği bir arada bulacak. Örneğin, burada yapılacak küçük hobi bahçesinde çocuklarımız toprak ve tarımla buluşacak. Bitki ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğini öğrenmiş olacak. Bunun gibi kreşleri önümüzdeki zaman diliminde diğer mahallelerimizde de gerçekleştireceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapıldı
Bilecik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk birleşimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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