Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin 19'ncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin 19'ncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İki listenin yarıştığı Genel Kurul'da oyların çoğunluğunu alan mevcut Başkan Bilal Yüksel, yeniden başkanlığa seçildi.

5 binden fazla üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği'nin İstanbul Şubesi, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle Genel Kurul yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nda görev yapan Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarından oluşan dernek üyeleri Seçimli Genel Kurulda oy kullandı.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK ADINA YÖNETİME TALİBİZ"

Görevde bulundukları iki yıllık süre zarfında meslektaşlarının mesleki sorunlarının çözüme kavuşturulması için dernek merkezi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Bilal Yüksel, "Göreve geldiğimiz süre içerisinde edindiğimiz bilgi ve deneyimler ışığında hepimizin ortak paydası olan mesleğimizin ve buna bağlı olarak meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi için çalışmak ve pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek adına yeni dönemde tekrar derneğimizin İstanbul şube yönetimine talibiz" dedi.

Vizyon ve misyon stratejilerine de değinen Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ve denetim kurullarımızla birlikte bir önceki seçim sürecinde de belirttiğimiz üzere vizyonumuz; mesleğimizi hak ettiği yere taşıyarak tercih edilen bir meslek grubu olmasını sağlamak, meslektaşlarımızın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmalarını en üst düzeye taşımak ve tüm bunlara bağlı olarak da yaşam kalitelerini arttırmaktır. Misyonumuz; meslektaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözümü, memnuniyetlerinin en üst düzeye getirilmesidir. Stratejimiz; her türlü iletişimi ve etkileşimi sağlayarak mesleğimiz için gece gündüz demeden çalışmaktır. Değerlerimiz ise dürüstlük, sorumluluk bilinci, enerjik yapımız, istişare ve birlik beraberliğimizin getireceği sinerjidir. Bu bağlamda vizyon, misyon, strateji ve değerler başlığı altında aktardığım hususlara yönelik olarak çalışmak için en büyük desteğimiz, gücümüz, ilham kaynağımız ise her şeyin en iyisini hak eden değerli meslektaşlarımız olmuştur ve bundan sonra da olacaktır."

TEKİRDAĞ: MESLEĞİMİZİN ÖNEMİ VE ETKİNLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Vergi Müfettişleri Derneği'nin İstanbul Şubesinin 19'uncu Seçimli Olağan Genel Kuruluna aday olarak katılan Vergi Müfettişi Ahmet Tekirdağ ise dernekçilik ve sivil toplum faaliyetlerinin bugüne kadar hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Bu tecrübe ve birikimle VMD İstanbul Şubesi yönetimine aday olduklarını söyleyen Tekirdağ, "Mesleğimizin önemi ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Artan bu öneme ve etkinliğe paralel olarak derneğimizin ve şubemizin üzerine düşenler de artmaktadır. Bunların bilincinde olarak bu göreve talip olduk. Bir adım öteye derneğimizi, mesleğimizi taşıyabilirsek ne mutlu bize. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla yönetim ve denetim kurullarımızı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sonuçların ardından ekibine ve Genel Kurula katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Yüksel, "Yeni dönemde de asli görevimiz olarak gördüğümüz mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayatlarının kolaylaştırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı