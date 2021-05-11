Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
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Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüpheli kişinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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