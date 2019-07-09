Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 373 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaz köyünde K.K'ye ait arazide arama yaptı.

Operasyonda, boyları 2,5 metreye varan uzunluklarda 373 kök Hint keneviri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA