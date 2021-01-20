Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması: Ankara'nın S-400 füze sistemini satın alması kabul edilemez
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Blinken ayrıca, "Türkiye'ye yaptırımların gözden geçireceğiz ve daha fazlasının yapılması gerekip gerekmediğine bakacağız" dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN S-400 ALMASI KABUL EDİLEMEZ"
Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
YAPTIRIMLA İLGİLİ DE KONUŞTU
Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.