Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması: Ankara'nın S-400 füze sistemini satın alması kabul edilemez

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Blinken ayrıca, "Türkiye'ye yaptırımların gözden geçireceğiz ve daha fazlasının yapılması gerekip gerekmediğine bakacağız" dedi.