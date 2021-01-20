Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması: Ankara'nın S-400 füze sistemini satın alması kabul edilemez
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Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması: Ankara'nın S-400 füze sistemini satın alması kabul edilemez

20.01.2021 00:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:40

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Blinken ayrıca, "Türkiye'ye yaptırımların gözden geçireceğiz ve daha fazlasının yapılması gerekip gerekmediğine bakacağız" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN S-400 ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

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Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması: Ankara'nın S-400 füze sistemini satın alması kabul edilemez
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