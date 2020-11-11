Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz

ABD'deki son verilere göre yeni başkan Joe Biden olurken, Biden'ın diploması danışmanı Michael Carpenter Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Carpenter, "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını" dedi.

ABD 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin son verilerine göre demokratların adayı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu. Biden'ın başkan seçilmesinden sonra Türkiye ile nasıl ilişki kuracağı da merak konusu oldu.

Biden'ın diplomasi danışmanı olan Michael Carpenter AB'nin ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa'nın eski AB işleri bakanı Nathalie Loiseau ile birlikte AB ile ABD ilişkileri üzerine bir video konferansa katıldı.

"YAPTIRIMLAR YOLUYLA TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ÇÖKERTME ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

Carpenter burada yaptığı değerlendirmede ABD ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirirken, "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını" söyledi.

"BİR MÜTTEFİKE YARAŞIR DEĞİL"

Carpenter, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın alması, Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ politikalarının 'sorumsuzca' olduğunu ve bir müttefike yaraşır olmadığını ifade etti.

"S-400 MESELESİNDE ÇIKIŞ YOLLARI BULUNMALI"

Euronews'un aktardığına göre ABD ile Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken acil konular bulunduğunu belirten Carpenter, "S-400 meselesinde olduğu gibi çıkış yolları bulunmalı. Türkiye eylemlerini değiştirirse masaya pozitif örnekler konulabilir ancak şu an izlediği politikaya devam ederse bunun Erdoğan hükümetine yönelik potansiyel negatif sonuçları olacaktır" dedi.

"KOZLAR DİKKATLİ ŞEKİLDE KULLANILMALI"

Türkiye konusunda ABD ile AB'nin koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden çıkarılması teklifini doğru bulmadığını söyleyerek, "Türkiye ile ilişkilerde tek taraflı hareket etmek doğru değil. Sorunlara balyoz ile yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bu, Türkiye'ye karşı AB'nin elinde önemli kozlar olduğunu ortaya koysa da bu kozlar dikkatli şekilde kullanılmalı" diye konuştu.

EKONOMİK YAPTIRIMLARLA TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

Türk lirasının son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan Carpenter, Türkiye'nin açık pazar ve açık ticaret koşullarına mecbur olmasının ABD ve AB için önemli bir 'başlangıç noktası' olduğunu söyledi. Ekonomik yaptırımlarla Türkiye'yi sıkıştırmanın doğru bir yöntem olmadığını ifade eden ABD'li bürokrat, NATO üyelerinin 'ortak cephe' oluşturması gerektiğini savundu.

"TÜRK LİRASI BU YIL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ OLDU"

Berat Albayrak'ın istifasını da değerlendiren Carpenter, "Türk Lirası bu yıl en çok değer kaybeden para birimi oldu. Albayrak'ın istifası gösterdi ki sorunlar üst üste biriktiğinde Türk hükümeti, politikalarını yeniden değerlendirebiliyor" dedi