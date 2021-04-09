Biden, Dışişleri Bakanlığına 2022 için 63,5 milyar dolar fon talebinde bulundu
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Biden, Dışişleri Bakanlığına 2022 için 63,5 milyar dolar fon talebinde bulundu

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Biden, Dışişleri Bakanlığına 2022 için 63,5 milyar dolar fon talebinde bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye sunduğu 2022 mali yılı federal bütçe talebinde Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası programlar için 63,8 milyar dolar bütçe istedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye sunduğu 2022 mali yılı federal bütçe talebinde Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası programlar için 63,8 milyar dolar bütçe istedi.

Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ilk isteğe bağlı federal bütçesini Kongreye sundu.

1,52 trilyon dolarlık bütçe talebinde Dışişleri Bakanlığının bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında artırıldığına dikkat çekildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bütçe talebine ilişkin 58 sayfalık özet belgede, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 58,4 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi.

Belgede, kalan miktarın ise başta Hazine Bakanlığı olmak üzere diğer kurumların bünyesindeki uluslararası programlara ayrıldığı kaydedildi.

Küresel iklim değişikliği, salgın hastalıklar, insan hakları konularının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda ABD liderliğinin tesisinin bu bütçede öncelikli başlıklar olduğu belirtilen belgede, ABD'nin Orta Amerika'daki iş birlikleri, BM barış gücü programları, Orta Doğu ve İsrail-Filistin barışı, mülteci ve insani yardımlara da öncelik verileceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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