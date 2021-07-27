Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.