Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezleri de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşuyor Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 2022'de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 2022'de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, takipçisi oldukları bir süreci daha kesinleştirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş'nin dağıtım lisansı kapmasında yer alan Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile ilgili olarak detaylı bir çalışma yaptırıldığını vurgulayan Elkin, "Söz konusu şirket tarafından teknik olarak orta basınçlı şebeke üzerinden gaz arzı sağlanamadığı, ancak her iki mahallemize de 2022 yılında LNG yöntemiyle gaz verilebileceği belirtilmiştir." ifadesini kullandı.

Coğrafi şartların elverişsiz olduğu yerleşim birimlerinde boru gazı sistemi ile doğal gazın ulaştırılamayacağı noktalar için uygulanan LNG yöntemi ile doğal gaz kullanımı konusunda Enerya Konya Şirketi'nden söz konusu mahalleler için bu kapsamda tarih sabitlemesi yapıldığını aktaran Elkin, şunları kaydetti:

"Huğlu ve Üzümlü mahallelerimizdeki hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Beyşehir ve mahalleleri ile ilgili doğal gaz hizmetinin gündeme getirilmesinden faaliyete geçirilesine ve yaygınlaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde göstermiş oldukları teveccüh için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, konuya göstermiş oldukları yakın ilgi ve emek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Sönmez'e, Konya milletvekillerimiz Sayın Gülay Samancı ile Sayın Tahir Akyürek'e teşekkür ediyorum. Beyşehir'imiz için mücadele eden, şehrimize hizmet anlamında sürekli adım atma çabası içerisinde olan bizler göreve geldiğimiz andan bugüne kadar söylediğimiz gibi geçmiş dönemlerde başlatılmış olan hizmet süreçlerinin sonuca bağlanması ve yeni hizmet talepleri için olanca gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA