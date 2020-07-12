Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezleri de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezleri de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşuyor

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 2022'de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezleri de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşuyor
12.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:51

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 2022'de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, takipçisi oldukları bir süreci daha kesinleştirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş'nin dağıtım lisansı kapmasında yer alan Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile ilgili olarak detaylı bir çalışma yaptırıldığını vurgulayan Elkin, "Söz konusu şirket tarafından teknik olarak orta basınçlı şebeke üzerinden gaz arzı sağlanamadığı, ancak her iki mahallemize de 2022 yılında LNG yöntemiyle gaz verilebileceği belirtilmiştir." ifadesini kullandı.

Coğrafi şartların elverişsiz olduğu yerleşim birimlerinde boru gazı sistemi ile doğal gazın ulaştırılamayacağı noktalar için uygulanan LNG yöntemi ile doğal gaz kullanımı konusunda Enerya Konya Şirketi'nden söz konusu mahalleler için bu kapsamda tarih sabitlemesi yapıldığını aktaran Elkin, şunları kaydetti:

"Huğlu ve Üzümlü mahallelerimizdeki hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Beyşehir ve mahalleleri ile ilgili doğal gaz hizmetinin gündeme getirilmesinden faaliyete geçirilesine ve yaygınlaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde göstermiş oldukları teveccüh için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, konuya göstermiş oldukları yakın ilgi ve emek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Sönmez'e, Konya milletvekillerimiz Sayın Gülay Samancı ile Sayın Tahir Akyürek'e teşekkür ediyorum. Beyşehir'imiz için mücadele eden, şehrimize hizmet anlamında sürekli adım atma çabası içerisinde olan bizler göreve geldiğimiz andan bugüne kadar söylediğimiz gibi geçmiş dönemlerde başlatılmış olan hizmet süreçlerinin sonuca bağlanması ve yeni hizmet talepleri için olanca gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak Sağlık
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Filiz Akın Mabel Matiz Aybüke Pusat
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezleri de LNG yöntemiyle doğal gaza kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:42:23. #1.15#
title